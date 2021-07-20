Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.H.G. ve H.D.'nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada satışa hazır 3 paket halinde 40 gram bonzai, 3 paket 5 gram metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sigara, 1 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu alımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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