Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik kent merkezi ile Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik köpeğiyle ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1280 kök kenevir, 10 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA