Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında 105 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.S, R.Ş, E.Ç, İ.B, T.S. ve R.G. emniyete götürüldü.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Haberler

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