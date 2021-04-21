Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin il merkezinden temin ettikleri uyuşturucuyu satmak için ilçeye getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların bulunduğu otomobili Kütahya -Gediz kara yolu Terziler köyü yol ayrımında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 121 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G, H.D, S.D. ve E.A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin