Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

21.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:17
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobil ile Bursa'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Tavşanlı-Harmancık kara yolunda durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki A.Y, S.D, F.B. ve E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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