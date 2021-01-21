Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
21.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:17
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobil ile Bursa'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Tavşanlı-Harmancık kara yolunda durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki A.Y, S.D, F.B. ve E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin