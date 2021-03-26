Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen O.E. ve H.D'yi takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobili kent merkezinde durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında, 11 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin