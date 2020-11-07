Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı

07.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:39
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 1 kişi kovalamacada yakalandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 1 kişi kovalamacada yakalandı. Araçtaki 2 şüpheliden birinin üzerinde 75 gram bonzai ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 2,82 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı. Kent girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalama sonucu yakalandı. Araçtaki iki şüpheliden birinin üzerinde yapılan aramada, 75 gram bonzai ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 2,82 metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki A.Z. ve E.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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