Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler kovalamacada yakalandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 1 kişi kovalamacada yakalandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 1 kişi kovalamacada yakalandı. Araçtaki 2 şüpheliden birinin üzerinde 75 gram bonzai ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 2,82 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı. Kent girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalama sonucu yakalandı. Araçtaki iki şüpheliden birinin üzerinde yapılan aramada, 75 gram bonzai ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 2,82 metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki A.Z. ve E.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ