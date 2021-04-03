Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da polisin gözaltına aldığı 4 kişinin üzerinde 14.44 gram esrar ve 1.43 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polisin gözaltına aldığı 4 kişinin üzerinde 14.44 gram esrar ve 1.43 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İl merkezi Saray Mahallesi Rahle Sokak üzerinde şüpheli şahısların olduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirtilen adreste sokakta yakaladığı M.Ö, S.B.Ç, B.M.D ve E.E.Ş isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 14.44 gram esrar ve 1.43 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamada, B.M.D. isimli şahsın silahlı yağma suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı