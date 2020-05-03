Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
03.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 03:27

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H. A. Y. ve M. U. isimli şahısların Bursa'dan Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği duyumu alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında ve 43 EZ 660 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı olan payk, 2 gram metamfetamin maddesi 1 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ve 53 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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