Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, 119 adet kapsül içerisinde bonzai ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, 119 adet kapsül içerisinde bonzai ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C. K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada, 119 adet kapsül içerisinde bonzai olduğu değerlendirilen madde, 7 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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