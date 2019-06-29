Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere esrar sattığı öne sürülen F.A'yı takibe aldı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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