KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 17 GÖZALTI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2'si memur 17 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 23 ayrı adrese eş zamanlı bakınlar yapılarak 2'si devlet memuru 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Jandarma ekiplerinin geldiğini görünce birinci kattaki dairenin camından atlayıp kaçmak isterken kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, pompalı tüfek, dinamit lokumu, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler A.O. (38), T.D. (47), E.K. (20), A.Z. (29), F.T.İ. (22), M.K. (38), C.K. (37), A.D. (40), Ö.Y. (25), A.K. (42), M.B. (41), N.Y. (42), A.Y. (33), M.Y. (36), M.P. (20), R.G. (42) ve M.S. (36) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA