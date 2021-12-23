Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta ve üç şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kontrol edilen içerisinde F.K. (34), İ.İ (39) ve N.A. (41) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 48,16 gram bonzai, 2,66 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

N.A. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. İ.İ. isimli şahsın ise ehliyetsiz ve alkollü olduğu, aracının trafikten men edildiği tespit edildi. Trafik cezasına istinaden gerekli yasal işlemler için bulgular ve şahıslar ilgili tahkikat birimlerine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet