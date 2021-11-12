Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Yunus Timleri'nce bir araçta ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Yunus Timleri'nce bir araçta ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Ali Paşa Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde, M.B.E. (27) ve A.A. (29) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, narkotik madde (metamfetamin, esrar), 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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