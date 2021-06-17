Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Yunus Timlerince durdurulan iki araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince durdurulan iki araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince, Vefa ve Bahçelievler Mahallelerinde yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan iki araçta ve U.K. (31), S.B. (17), B.Ç. (23), S.K. (19), A.E. (24), H.Ç. (17) ile O.Ş. (43) isimli şahısların üst aramasında toplam, 29 adet Lyrıca hap (sentetik ecza), 6 adet Extasy hap, 4 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 gram esrar, 1 gram tütünle karıştırılıp sarılmış bonzai, 1 adet payp, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet boş şarjör ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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