Kütahya'da uyuşturucu madde ele geçirildi
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Kütahya'da uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'da polisin bir şüphelinin evinde ve üzerinde yaptığı aramada, 9.19 gram metamfetamin ve 1.90 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya'da polisin bir şüphelinin evinde ve üzerinde yaptığı aramada, 9.19 gram metamfetamin ve 1.90 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde O.E. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu ve madde kullanan şahıslara satış yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. O.E'nin üzerinden 5 parça halinde toplam ağırlığı 9.19 gram metamfetamin, 1.90 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan aleminyum folyo parçası, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet uyuşturucu içildiği değerlendirilen kova tabir edilen düzenek, 1 adet metamfetamin kırıntıları bulunan şeffaf kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.E. ve H.D. isimli şahıslar adliyeye sevk edilirken, İ.H.S., B.B. ve M.K. isimli şahıslar hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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