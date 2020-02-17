Kütahya'da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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Kütahya'da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:59
Kütahya'da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Demirbilek mahallesinde Y. G isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.G gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise evin mutfak bölümünde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı bulundu. Şahıs şüpheli sıfatıyla ifadesinin ve kan kıl, idrar örneklerinin alınması için karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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