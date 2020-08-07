Kütahya'da uyuşturucu imal eden 1 şüpheli yakalandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli köyünde bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Taşdibi mevkisindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, evin çatısına gizlenmiş poşet içinde 1 kilo 530 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettiği iddia edilen H.K, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaynak: AA