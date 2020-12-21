Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
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Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

21.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:11
Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 57,28 gram bonzai, 2,4 gram metamfetamin ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:11:31. #1.15#
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