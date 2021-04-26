Kütahya'da üniversite-STK iş birliğiyle toplanan ev eşyası, giysi ve gıda malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle akademisyenler ve idari personelin destekleriyle toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle akademisyenler ve idari personelin destekleriyle toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversite yerleşkesinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Üniversitenin akademik personeliyle, idari personeliyle, bütün çalışanlarıyla bu kampanyaya destek verdiğini belirten Uysal, "Milletimiz insani yardım bakımından sadece günümüzde değil bütün tarihte, bütün dünyada açık ara öndedir. Suriye krizi nedeniyle o gelişmiş ülkelerin hepsinden biz daha fazla insani yardım yaptık. Milletimizin anlayışı ve medeniyeti böyledir." dedi.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar da dünyanın birçok yerinde sıkıntılar yaşandığını ancak Suriye'deki sorunların uzun zamandır devam ettiğini anlattı.

Bu ülkedeki mağdurlara yardımlarının sürdüğünü dile getiren Yenipazar şöyle konuştu:

"Suriye'yi bizden ayrı düşünmediğimizden gönül coğrafyamızda bir bütün olduğu için hiçbir zaman unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Allah razı olsun bu anlamda Dumlupınar Üniversitesi bizimle gönül birlikteliği yaptı. O bölgeye yönelik ortak bir hayır faaliyeti başlatmış olduk. İki ay önce DPÜ ile yapmış olduğumuz protokol ile Suriye bölgesine dönük yardım faaliyeti gerçekleştirmek üzere imza atmıştık. Bu protokolün meyvesini bölgeye ulaştıracağız. Bu tırımızın içinde hem kullanılacak yatak, ranza gibi ev eşyası hem de giyecek ve yiyecek şeklinde 185 bin liralık bedeli olan bir tırı bölgeye ulaştıracağız inşallah."

Konuşmaların ardından tır bölgeye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan