Kütahya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği oyunda sahne aldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği oyunda sahne aldı.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı dördüncü sınıf öğrencilerinin rol aldığı "Düğünümüz Var Kütahya" adlı tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezinde izleyicinin beğenisine sunuldu.
Salonu dolduran izleyeciler oyunu ilgiyle izledi.
DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ünal oyunun tiyatro ve drama uygulamaları dersi kapsamında hazırlandığını, oyuncu kadrosunun tamamının ilk defa sahneye çıktığını belirtti.
Oyunun ardından DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, oyunda emeği geçenleri tebrik etti.