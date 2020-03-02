Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü

02.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:03

Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, makinist S.D. idaresindeki Kütahya-Tavşanlı seferini yapmakta olan yolcu treni, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen 74 yaşındaki Fethi Yeşil'e çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gördüğü tanığı bir vatandaş, "Makinist defalarca siren çaldı. Ancak ikazlar fayda etmedi" diye konuştu.



Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, Yeşil'in naaşı hastane morguna götürüldü.



Makinist S.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA