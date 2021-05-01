Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.

İsmail Tekeş idaresindeki 43 NP 691 plakalı traktör, Çakıl köyünde yol kenarındaki ahır duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile babası Kadir Tekeş, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Traktörün ahır duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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