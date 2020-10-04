Kütahya'da traktörden düşen kişi öldü
04.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:53
Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Kışlık odun kesimi için ormana giden Hüseyin Bilgili, yolun eğimli bölümünde 43 FA 542 plakalı traktörden düştü.
Aracın üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Bilgili'nin cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin