Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
10.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:50
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kıyafetini kaptırdığı traktörün şaftı ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, kıyafetini kaptırdığı traktörün şaftı ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Bir inşaata traktörüne bağlı tankla su taşıyan Mehmet Altın (58), su tankının vanasını kapattığı sırada pompayı çalıştıran şafta kıyafetini kaptırdı.
Tankla şaft arasına sıkışan Altın, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.
Ağır yaralanan Altın, Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin