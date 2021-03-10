Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

10.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:50
Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kıyafetini kaptırdığı traktörün şaftı ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kıyafetini kaptırdığı traktörün şaftı ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Bir inşaata traktörüne bağlı tankla su taşıyan Mehmet Altın (58), su tankının vanasını kapattığı sırada pompayı çalıştıran şafta kıyafetini kaptırdı.

Tankla şaft arasına sıkışan Altın, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralanan Altın, Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ali Şansalan Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:50:58. #1.16#
title