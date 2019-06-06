Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer Ö. yönetimindeki 64 LK 084 plakalı otomobil, Gediz-Altıntaş kara yolunun 34. kilometresinde karşı yönden gelen Süleyman İ'nin kullandığı 43 AAP 805 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA