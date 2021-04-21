Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Sait Maral (52) yönetimindeki otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet (62), Ahmet (50) ve Mahmut Maral (43), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin