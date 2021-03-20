Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'da hafif ticari aracın kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 43 DD 064 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü S.G. ve araçta yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı.

Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı