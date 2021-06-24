Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
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Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında

KÜTAHYA - Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Kayda geçen kazaların tek nedeni kurallara uymama ve dikkatsizlik. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda neyse ki korkulan olmazken, MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.

Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında
Son dakika yerel: Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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