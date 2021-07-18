Kütahya'da trafik denetimleri
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Kütahya'da trafik denetimleri

Kütahya'da trafik denetimleri
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafikteki araçları denetleyip, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

KÜTAHYA'da Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafikteki araçları denetleyip, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı. Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar karayollarında oluşturulan denetim noktalarında broşür dağıtarak araç sürücülerini bilgilendiren trafik polisleri, hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmaları konularında uyarılarda bulundu.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Fatih Çakırtaş, tatil nedeniyle yollardaki trafiğin yoğunlaştığını ifade ederek, "Oluşturduğumuz denetleme noktasından sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 10 bin aracın geçtiğini tespit ettik. Bu yoğunluğu öngörüyorduk. Eskişehir ve Afyonkarahisar karayollarında ekiplerimiz kaza olabilecek noktalarda sabit olarak bekliyorlar. Hem sürücülerin dikkatini toparlamalarını ve artırmalarını sağlıyorlar, hem de güzergahta oluşabilecek olumsuzlukları menetmek için görev yapıyorlar. Bayram süresi boyunca tüm personelimiz görevli. Bu sayede hem sürücüleri ve araçları denetliyoruz hem de bir bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Denetimlerimizin tek bir amacı var. Bu yolu kullanarak bayram veya tatil için bir noktadan diğer noktaya seyahat eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bizim de bayramımız kazanın olmadığı gündür" dedi.


Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri
Kütahya'da trafik denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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