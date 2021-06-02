Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu
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Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu

Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.

TUİK verilerine göre, Kütahya'da 2021 yılı Nisan ayında 2 bin 736 otomobil, 92 minibüs, 33 otobüs, 646 kamyonet, 118 kamyon, 243 motosiklet, 315 traktör ve 4 özel amaçlı taşıt devri yapıldı. Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 338'i otomobil, 3 bin 739'u minibüs, bin 823'ü otobüs, 27 bin 845'i kamyonet, 7 bin 283'ü kamyon, 32 bin 645'i motosiklet, 34 bin 839'u traktör, 584'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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