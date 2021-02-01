Kütahya'da torna atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kütahya'da torna atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

01.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:33
Kütahya'da torna atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da, kurusıkı tabancaların namlusunu tornayla açarak silah imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da, kurusıkı tabancaların namlusunu tornayla açarak silah imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir torna atölyesinde kaçak silah üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, B.T'ye (36) ait atölyede yaptıkları aramalarda 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, iki av tüfeği, bir havalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, iki tüfek dürbünü ve bir tüfek susturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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