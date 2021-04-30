Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da Niyazi Gümüş'ün kullandığı TIR, karşı şeritte Mustafa Arıtürk'ün kullandığı TIR'a çarptı.

KÜTAHYA'da Niyazi Gümüş'ün kullandığı TIR, karşı şeritte Mustafa Arıtürk'ün kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Gümüş ve yanındaki Mustafa İsot, hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bariyerleri aşan TIR, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı TIR devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR'daki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer TIR'ın sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması devam ediyor. 


Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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