Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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