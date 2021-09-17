Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Y.A.'nın yönetimindeki 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, servis şoförü Y.A. ve isimleri belirtilmeyen 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hulusi Akar Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:24:09. #1.12#