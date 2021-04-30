Kütahya'da tır faciası: 2 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da tır faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da tır faciası: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da biri sebze yüklü iki tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da biri sebze yüklü iki tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Niyazi Gümüş idaresindeki 59 ACD 999 plakalı sebze yüklü tır, karşı şeride geçerek, Mustafa Arıtürk'ün yönetimindeki 07 DKC 007 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Niyazi Gümüş ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa İsot olay yerinde hayatını kaybederken, diğer tırın sürücüsü Mustafa Arıtürk yaralandı.

İsot ve Gümüş'ün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, tırda bulunan tonlarca sebze yola saçıldı.

Yaralı Arıtünk, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da tır faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da tır faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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