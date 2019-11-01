Kütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildi

01.11.2019 13:00

KÜTAHYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, TIR'da 95 şişe kaçak viski ele geçirildi. TIR şoförü ile kaçak içkilerin sahibi olduğu iddia edilen H.H.K. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmanın ardından Afyonkarahisar karayolunda polis kontrol noktasında TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, çuvalların altına gizlenmiş koliler içerisinde 95 şişe kaçak viski ele geçirdi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alındı.

TIR şoförü emniyetteki ifadesinde, kolilerin içerisinde ne olduğunu bilmediğini para karşılığında Kütahya'da H.H.K. isimli bir kişiye teslim edeceğini söyledi. Polis, ifade üzerine kaçak içkilerin sahibi olduğu iddia edilen H.H.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA