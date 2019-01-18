Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu

Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.