Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu

Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu

Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.

Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et