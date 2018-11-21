Kütahya'da Termal ve Sağlık Turizmi Çalışmaları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversite olarak hedeflerinden bir tanesinin Kütahya'yı Termal Sağlık Turizmi Merkezi yapmak olduğunu söyledi.

Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Termal Sağlık Turizmi Merkezi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Üniversite olarak eğitim çalışmalarının yanı sıra yaptıkları etkinliklerle de Kütahya'ya değer katmaya devam ettiklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bir yandan öğrencilerimizle ilgili çalışmalar ve kendi eğitim çalışmaları içerisinde 2 ay içerisinde yaklaşık 10'a yakın bilimsel aktivite gerçekleşti ve iki tane de çalıştay gerçekleştirdik. Bizim hedeflerimizden bir tanesi termal sağlık turizmi. Bunun için hiçbir kurumun, hiçbir otoritenin tek başına yürütebileceği bir hadise değil.

Bunun için öncelikle kentin bu heyecanı paylaşması, mülki idaresiyle yerel yönetimleriyle sivil toplum kuruluşları ile ticaret erbabıyla ve vatandaşıyla hep birlikte hareket edilirse yol alınabilecek bir hadise. Biz üniversite olarak yol gösterici, rehber, yol haritası çizme açısından kendimize vazife bildik. Çıkış noktası olarak termal şehir projemiz var. Bu proje için yer ise Yoncalı."

Yoncalı bölgesinde yatırımcılara arazi sağlanabilmesinin önemli olduğunu aktaran Kavuncu, "Bunun için Yoncalı'da en önemli konu, yatırımcıya arazi sağlanabilmesi gösterilebilmesidir. Yatırımcı büyük bit otel yapacağım dese ve 50-100 dönüm yer istese bugün çıkarıp önüne koyamıyoruz. Yerelden muhtar ve vatandaşlarımızla da görüşmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın konuyu daha geniş perspektiften alıp, kendilerini gelecek çıkarlarını ön plana almaları, bugüne ait küçük çıkar yerine gelecekteki büyüklüğü görmeleri çok önemli." dedi.