Kütahya'da terhis olan askerler ailelerine kavuştu KÜTAHYA'da koronavirüse tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen yüzlerce er, bugün kışlalarından ayrılarak aileleriyle buluştu.

KÜTAHYA'da koronavirüse tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen yüzlerce er, bugün kışlalarından ayrılarak aileleriyle buluştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla terhislerin başladığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı önünde de heyecanlı bekleyiş yaşandı. Tezkerelerini alan yüzlerce asker, askeriye önünde bekleyen aileleriyle buluştu. Gecikmeli de olsa ailelerine kavuşan askerlerin sevinci yüzlerine yansıdı. Denizli'den Kütahya'ya vatani görevini yapmak için gelen Muhammet Kömürelli, 40 gün geç terhis olmalarına karşın ailelerine kavuştukları için büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Asker arkadaşlarıyla vedalaşanlar, aileleriyle memleketlerine dönmek için yola çıktı. Terhislerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.

Kaynak: DHA