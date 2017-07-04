Kütahya'da Telefonla Dolandırıcılık Girişimi

Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi dolandırmak isteyen zanlı, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, S.U'yu telefonla arayan Mehmet T, kendisini polis olarak tanıttı. Zanlı, S.U'ya "isminin terör örgütü soruşturmasına karıştığını, teröristlerin yakalanması için tüm parasını verilen adrese getirmesi gerektiğini" söyledi.



S.U'nun bankadaki 17 bin lirasını verebileceğini belirtmesi üzerine şüpheli, parayı bir poşete koyarak Zafer Meydanı'na getirmesini istedi.



Diğer yandan da yakınları aracılığıyla durumun polise bildirilmesini sağlayan S.U, gazete kağıdı dolu poşeti buluşma noktasına götürdü.



Zanlı Mehmet T, içinde 17 bin lira bulunduğunu sandığı poşeti aldığı sırada, polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Operasyon anı ise polis kamerasınca görüntülendi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.