Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı - Haberler
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Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli, Konya'da yakalandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli, Konya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazelyakup köyünde yaşayan G.Ç. (65) ve A.Ç. (61) çiftini telefonla arayan şüpheli, jandarma personeli olduğunu ve isimlerinin cinayet dosyası içinde geçtiğini söyleyerek eve gelen kişiye evlerinde bulunan altınları vermeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine korkan çift, evlerine gelen şüpheliye 60 bin lira değerindeki altınları verdi.

Durumun bildirilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurarak çalışma başlattı.

Şüphelinin U.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının Adana'ya gitmek için Kütahya'dan yolcu otobüsüne bindiğini belirledi.

Zanlının bulunduğu otobüsün Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında olduğunun belirlenmesi üzerine bölgedeki jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheliyi otobüste yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında çiftten aldığı altınlar bulundu.

Şüpheli Kütahya'ya getirilirken, altınlar çifte teslim edildi.

Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonla aradığı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli yakalandı

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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