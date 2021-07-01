Kütahya'da "tehlikeli ırklardan" 2 köpek ve yavruları koruma altına alındı
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Kütahya'da "tehlikeli ırklardan" 2 köpek ve yavruları koruma altına alındı

Kütahya'da 'tehlikeli ırklardan' 2 köpek ve yavruları koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da boş arazideki kulübelerde zincirle bağlı halde bulunan ve "tehlikeli ırklar" arasında yer alan 2 köpek koruma altına alındı.

Kütahya'da boş arazideki kulübelerde zincirle bağlı halde bulunan ve "tehlikeli ırklar" arasında yer alan 2 köpek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Zafertepe Mahallesi'nde boş arazideki kulübelerde 2 köpek ve yavrularının, tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğunu tespit etti.

Sahiplerine ulaşılamayan köpeklere, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince el konularak Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne gönderildi.

Tehlikeli ırklar arasında yer alan köpekleri besleyen kişilere 10 bin 434 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Kütahya'da 'tehlikeli ırklardan' 2 köpek ve yavruları koruma altına alındı
Kütahya'da 'tehlikeli ırklardan' 2 köpek ve yavruları koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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