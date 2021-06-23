Kütahya'da tehlike arz eden yasaklı 5 köpeğe el konuldu
Kütahya'da yasaklı ve tehlike arz eden 5 köpek, Kütahya Belediyesi Geçici Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiGelen bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akkent Mahallesi doğalgaz boru hattı üzerinin yanındaki...
Kütahya'da yasaklı ve tehlike arz eden 5 köpek, Kütahya Belediyesi Geçici Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi
Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akkent Mahallesi doğalgaz boru hattı üzerinin yanındaki boş arazide bulunan kulübelerde zincirli ve yasaklı tehlike arz eden 4 adet pitbull ve 1 adet dogo arjentino cinsi köpeğe, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince el konuldu. 5 köpek daha sonra Kütahya Belediyesi Geçici Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli toplama ekibine teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı