Kütahya'da tehlike arz eden yasaklı 5 köpeğe el konuldu

Kütahya'da yasaklı ve tehlike arz eden 5 köpek, Kütahya Belediyesi Geçici Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiGelen bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akkent Mahallesi doğalgaz boru hattı üzerinin yanındaki...