Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

03.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:30

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihtiyacı olan kişilere para vererek yüksek oranda aylık faiz uygulayıp "tefecilik" suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.U, M.A, Ş.A, H.Y, Ç.A, I.Ş, H.Ö. ve M.L. gözaltına alındı.

Zanlıların mağdur ettikleri kişilerin, ağırlıklı olarak emekli ve kamu görevlisi gibi sabit gelirliler olduğu öğrenildi.

Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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