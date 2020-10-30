Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
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Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

30.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:23
Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

KÜTAHYA'da, borcundan dolayı intihar ettiği öne sürülen M.K.'nın ardında bıraktığı mektuptan yola çıkan polis ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

KÜTAHYA'da, borcundan dolayı intihar ettiği öne sürülen M.K.'nın ardında bıraktığı mektuptan yola çıkan polis ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. 

26 Ağustos'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.K., kendisini kalorifer borusuna asarak intihar etti. Hayatını kaybeden M.K., tefecilere olan borcu nedeniyle intihar ettiğini yazdığı mektup bıraktı. Olayın ardından M.K.'nın yazdığı intihar mektubundan yola çıkarak görüştüğü kişilere yönelik araştırma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K.'nın borcunun olduğu isimleri belirledi. Polis, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından 5 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda K.Ç., T.A., M.K. ve H.D. isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada intihar eden M.K.'nın da adının bulunduğu 9 adet senet, borç defteri ve 4 adet silah ele geçirildi

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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