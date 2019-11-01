Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

01.11.2019 12:40

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekipleri, kentte, tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 gaz tabancası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.



Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.A., D.Y. ve G.U. sağlık kontrollerinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA