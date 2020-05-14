Kütahya'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Son dönemde pozitif vaka sayısının artış gösterdiği kentte denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kütahya Valiliği, yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaparak, halkın koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi. Güvenlik güçleri tarafından uygulama noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 329 bin 106 kişinin ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca 39 bin 88 araç kontrol edildi, 204 araç trafikten men edildi. Tedbir ve kurallara uymadığı tespit edilen bin 418 kişiye idari ceza uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasındaki 54 günde 65 yaş üzeri 142 kişiye 59 bin 448 lira, 20 yaş altı 667 kişiye 273 bin 831 lira idari yaptırım cezası, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 380 kişiye ise 445 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.Kütahya Jandarma Komutanlığı'nca ise tedbir ve kararlara uymayan 65 yaş üzeri 62, 20 yaş altı 106, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

Öte yandan 8 bin 649 market ve bakkal kontrol edilirken, 12 iş yerine 7 bin 75 lira, marketlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 18 kişiye ise 6 bin 272 lira idari yaptırım cezası uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA