Kütahya'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Kütahya'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
14.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:38

KÜTAHYA Valiliği, son 54 günde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uymadığı belirlenen bin 418 kişiye idari ceza uygulandığın, 204 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

Son dönemde pozitif vaka sayısının artış gösterdiği kentte denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kütahya Valiliği, yapılan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaparak, halkın koronavirüs tedbirlerine uymasını istedi. Güvenlik güçleri tarafından uygulama noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde 329 bin 106 kişinin ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca 39 bin 88 araç kontrol edildi, 204 araç trafikten men edildi. Tedbir ve kurallara uymadığı tespit edilen bin 418 kişiye idari ceza uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasındaki 54 günde 65 yaş üzeri 142 kişiye 59 bin 448 lira, 20 yaş altı 667 kişiye 273 bin 831 lira idari yaptırım cezası, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 380 kişiye ise 445 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.Kütahya Jandarma Komutanlığı'nca ise tedbir ve kararlara uymayan 65 yaş üzeri 62, 20 yaş altı 106, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

Öte yandan 8 bin 649 market ve bakkal kontrol edilirken, 12 iş yerine 7 bin 75 lira, marketlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 18 kişiye ise 6 bin 272 lira idari yaptırım cezası uygulandığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Kütahya'da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:50:23. #1.15#
title