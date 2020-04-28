Kütahya'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı Kütahya'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandıKÜTAHYA'da iki grup arasında çıkan kavgada tartıştığı S.A.K.?yı bıçakla yaralayan şüpheli C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'da iki grup arasında çıkan kavgada tartıştığı S.A.K.?yı bıçakla yaralayan şüpheli C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında şüpheli C.Ö. tartıştığı S.A.K.?yı göğsünden bıçakladı, yanındaki arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Yaralanan S.A.K. koşarak olay yerinden uzaklaşırken, bir işyerine sığınarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine giden polis ve sağlık ekiplerince S.A.K. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli C.Ö. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İki grubun kavgası ve bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA