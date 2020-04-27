Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı
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Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı
27.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:34

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Ahiler köyü yakınlarındaki Bölükmeşe mevkisindeki tarlaya kaçak haşhaş ekildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 6 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, ekimi yaptığı belirlenen H.P. gözaltına alındı.

Tarladan sökülen 32 bin 400 kök haşhaş ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA

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